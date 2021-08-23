"Сливочные" на выезде не смогли выиграть у "Леванте".

В рамках 2-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях встречался с "Леванте". Поединок завершился вничью.

"Леванте" пропустили первыми, но затем в начале второго тайма дважды забили. После этого зрители увидели еще один гол от хозяев поля, который уместился в промежуток времени между голами вингера "Реала" Винисиуса Жуниора. 21-летний бразилец вышел на замену и оформил дубль.

В концовке матча "Леванте" остались вдесятером - красную карточку получил вратарь команды Айтор Фернандес. Вместо него в ворота стал полевой игрок.

Отметим, что звезда "Реала" Гарет Бэйл забил гол впервые в чемпионате Испании за последние почти два года. 32-летний валлиец в последний раз отмечался за мадридскую команду в рамках Ла Лиги 1 августа 2019 года - тогда он дважды поразил ворота "Вильярреала".

После двух туров в активе "Реала" 4 очка. У "Леванте" - 2 зачетных пункта. "Барселона", которая является конкурентом "Реала", также имеет 4 очка после двух туров. Каталонцы едва не проиграли свой поединок во втором туре.

"Леванте" - "Реал" - 3:3

Голы: Марти Рохер, 46, Кампанья, 57, Робер, 79 - Бэйл, 5, Винисиус, 73, 85

"Леванте": Айтор Фернандес, Мирамон, Везу, Робер, Клерк, Мелеро (Пабло Мартинес, 66), Радоя, Кампанья (Кантеро, 79), де Фрутос (Франкеса, 86), Марти Рохер (Мальса, 67), Моралес (Барди, 78)

"Реал": Куртуа, Васкес (Карвахаль, 65), Эдер Милитао, Начо, Алаба, Вальверде (Йович, 82), Каземиро, Иско (Асенсио, 59), Бэйл (Родриго, 59), Бензема, Азар (Винисиус, 59)

Удаление: Айтор Фернандес, 87

Видеообзор матча от MEGOGO.

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Автор: Артем Будрин