В рамках 2-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях играла с "Атлетиком". Матч завершился вничью.
"Барселона" пропустила первой, но смогла отыграться. В концовке матча каталонцы остались вдесятером - красную карточку получил новичок команды Эрик Гарсия.
После двух туров "Барселона" набрала 4 очка. У "Атлетика" - 2 очка.
"Атлетик" - "Барселона" - 1:1
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Голы: Мунианин, 50 - Депай, 75
"Атлетик": Агирресабала, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 82), Венседор (Весга, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 67), Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Уильямс, 76)
"Барселона": Нето, Дест (Эмерсон, 82), Пике (Араухо, 31), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Роберто, 62), Гризманн, Брэйтуэйт (Демир, 62), Депай
Предупреждения: Альба
Удаление: Гарсия, 90+3
Видеообзор матча от MEGOGO.