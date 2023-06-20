Новый тренер приступит к работе с "Селесао" летом 2024 года.

Знаменитый итальянский тренер Карло Анчелотти станет новым наставником национальной сборной Бразилии по футболу.

Как сообщает издание Globo, Бразильская конфедерация футбола (CBF) достигла соглашения с 64-летним специалистом.

Источник утверждает, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года, когда закончится его действующий контракт с "Реалом". Отмечается, что итальянский тренер уже уведомил мадридский клуб, что не будет продлевать соглашение в январе.

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В начале 2024 года Карло Анчелотти подпишет контракт с "Селесао" на три года.

Сообщается, что CBF также разработала план работы временного тренерского штаба до момента официального назначения итальянца. В тренерскую команду войдет европейский специалист, назначение которого утвердит лично Анчелотти.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после того, как Тите покинул команду после провального выступления на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Напомним, на мундиале в Катаре сборная Барзилии вылетела в 1/4 финала, сенсационно проиграв национальной команде Хорватии.

Добавим, что Карло Анчелотти является одним из лучших футбольных тренеров современности. Итальянский специалист за период своей карьеры успел поработать в таких клубах, как: "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Бавария", Реал" Мадрид и других.

Он является единственным тренером в истории, выигравшим все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов. Всего за период своей тренерской карьеры Анчелотти завоевал 24 трофея.

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