Подопечные Руслана Ротаня сыграют против "Брентфорда" за закрытыми дверями.

Сборная Украины проведет один контрольный матч в рамках подготовки к поединку отбора на Евро-2024 по футболу против национальной команды Англии.

Соперником "сине-желтых" будет английский клуб "Брентфорд", выступающий в АПЛ. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань.

"Мы сыграем товарищеский матч с "Брентфордом", где нужно будет посмотреть ключевые связи игроков, их состояние, понимание. И уже потом сделать определенные выводы и готовиться к матчу с Англией", - сказал Ротань.

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Поединок сборной Украины против "Брентфорда" пройдет в четверг, 23 марта.

Как сообщает Tribuna.com, матч "сине-желтых" против "Брентфорда" пройдет за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков. Игру смогут посетить только официальные представители двух команд.

Отметим, что в составе "Брентфорда" выступает молодой украинский футболист Егор Ярмолюк. Он перебрался в английский клуб прошлым летом из "Днепра-1". 19-летний полузащитник играет преимущественно за за молодежную команду "Брентфорда", сыграв за первую команду только одну игру в рамках Кубка английской лиги.

Напомним, матч второго тура отбора на Евро-2024 Англия - Украина состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

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