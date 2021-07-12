"Желто-синие" были самым дисциплинированным коллективом турнира.

Сборная Украины стала лучшей командой Евро-2020 по одному из критериев. Подопечные Андрея Шевченко допустили наименьшее количество фолов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинские футболисты были самыми дисциплинированными на Евро-2020 и среди всех команд меньше всего нарушали правила.

"Желто-синие" совершали в среднем за матч 8,8 фолов (нарушений правил). В топ-3 также попали Уэльс (9,25) и Шотландия (9,3). А вот "лидерство" по нарушениям досталось футболистам Австрии - 13,75 фолов за матч.

Всего сборная Украины накопила 44 фола в 5 поединках Евро-2020, что вылилось в 4 желтых карточки.

Напомним, что уже стала известна сумма призовых, которые сборная Украины заработала для УАФ.

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Автор: Артем Будрин