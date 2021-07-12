Сборная Украины стала лучшей командой Евро-2020 по одному из критериев. Подопечные Андрея Шевченко допустили наименьшее количество фолов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Украинские футболисты были самыми дисциплинированными на Евро-2020 и среди всех команд меньше всего нарушали правила.
"Желто-синие" совершали в среднем за матч 8,8 фолов (нарушений правил). В топ-3 также попали Уэльс (9,25) и Шотландия (9,3). А вот "лидерство" по нарушениям досталось футболистам Австрии - 13,75 фолов за матч.
Всего сборная Украины накопила 44 фола в 5 поединках Евро-2020, что вылилось в 4 желтых карточки.
Напомним, что уже стала известна сумма призовых, которые сборная Украины заработала для УАФ.
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
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