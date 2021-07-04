УЕФА выплатит Украинской ассоциации футбола солидную сумму.

Сборная Украины заработала 16 миллионов евро за время своего выступления на Евро-2020.

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на данные официального сайта УЕФА.

Попадание в финальную часть чемпионата Европы автоматически принесло Украинской ассоциации футбола 9,25 миллиона евро.

1,5 миллиона евро сборная Украины заработала благодаря победе над сборной Северной Македонии на групповом этапе (2:1).

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Еще 2 миллиона евро полагается к выплате за выход в 1/8 финала, а также 3,25 миллиона евро за выход в четвертьфинал турнира.

Таким образом, общая сумма составляет 16 миллионов евро.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь