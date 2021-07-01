К матчу против "Трех Львов" в составе нашей сборной будут готовится 24 футболиста.

Делегация сборной Украины вечером 30 июня прибыла в Рим, где проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Перелет из Глазго в Рим продлился три часа. Из аэропорта команда отправилась в пятизвездочный отель Parco dei Principi, который расположен рядом с известным парком "Вилла Боргезе".

Возле отеля команду встречали украинцы из диаспоры.

Первую тренировку в Риме "желто-синие" проведут вечером 1 июля.

Отметим, что в столицу Италии прибыли 24 футболиста. Из первоначальной заявки команд из-за травм выбыли Денис Попов и Артем Беседин, который может пропустить около полугода.

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь