Делегация сборной Украины вечером 30 июня прибыла в Рим, где проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.
Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
Перелет из Глазго в Рим продлился три часа. Из аэропорта команда отправилась в пятизвездочный отель Parco dei Principi, который расположен рядом с известным парком "Вилла Боргезе".
Возле отеля команду встречали украинцы из диаспоры.
Первую тренировку в Риме "желто-синие" проведут вечером 1 июля.
Отметим, что в столицу Италии прибыли 24 футболиста. Из первоначальной заявки команд из-за травм выбыли Денис Попов и Артем Беседин, который может пропустить около полугода.
Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram