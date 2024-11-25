Игрокам "сине-желтой" команды пообещали большие премиальные накануне решающей игры Лиги наций.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пообещал игрокам сборной Украины премию в размере 250 тысяч евро за победу над Албанией в последнем туре группового этапа Лиги наций-2024/25. Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас в своем канале в YouTube.

Он отметил, что еще один "тайный спонсор" был готов удвоить озвученную им сумму в случае положительного результата.

"После завершения игры в раздевалку национальной команды вместе с Шевченко зашел президент "Полесья" Геннадий Буткевич со словами: "Двойная премия!" - рассказал журналист.

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Сборная Украины в Лиге наций

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу победила команду Албании в заключительном матче Лиги наций и прошла в раунд плейоф. Там подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Бельгии. Номинально домашний матч состоится 20 марта 2025 года, ответная игра запланирована на 23 марта.

Впоследствии наставник "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал жребий. По его словам, на этой стадии нет слабых соперников.

Как сказал тренер, "и Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия - это команды элитной группы, поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед".

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