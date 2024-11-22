По словам наставника "сине-желтых", на этой стадии нет слабых соперников.

Противостояние с Бельгией в раунде плей-офф за выход в элитный дивизион футбольной Лиги наций будет непростым. Об этом по результатам жеребьевки заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

По его словам, жребий - "это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии".

"Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах", - отметил наставник "сине-желтых".

Видео дня

Он подчеркнул, что в плейоф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников:

"И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия - это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и сделать шаг вперед".

Сборная Украины в Лиге наций

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу победила команду Албании в заключительном матче Лиги наций и прошла в раунд плейоф. Там подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Бельгии. Номинально домашний матч состоится 20 марта 2025 года, ответная игра запланирована на 23 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: