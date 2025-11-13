Они под угрозой дисквалификации, Сергей Ребров решил "приберечь" их для матча с Исландией.

Сборная Украины объявила заявку на предпоследний матч отбора ЧМ-2026 против Франции — и сразу двумя неожиданными решениями. В итоговый список на поединок, который состоится 13 ноября в 21:45 (по киевскому времени), не вошли защитник Николай Матвиенко и полузащитник Руслан Малиновский, хотя оба были вызваны на ноябрьские игры квалификации, говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Дело в том, что оба игрока находились под риском дисквалификации перед решающей встречей с Исландией, у обоих игроков было по желтой карточке, и еще одно предупреждение в матче против Франции автоматически привело бы к пропуску следующей игры — решающего поединка с Исландией в отборе на ЧМ-2026.

В заявку на матч с Францией вошли 23 игрока:

Вратари — Волынец, Ризник, Трубин

— Волынец, Ризник, Трубин Защитники — Бондарь, Конопля, Михайличенко, Караваев, Михавко, Забарный, Сваток, Миколенко

— Бондарь, Конопля, Михайличенко, Караваев, Михавко, Забарный, Сваток, Миколенко Полузащитники — Шапаренко, Волошин, Калюжный, Очеретько, Назарина, Гуцуляк, Ярмолюк, Судаков, Цыганков, Зубков

— Шапаренко, Волошин, Калюжный, Очеретько, Назарина, Гуцуляк, Ярмолюк, Судаков, Цыганков, Зубков Нападающие — Ванат, Яремчук

Ранее УНИАН сообщал, что Шевченко назвал простую причину, почему Украина обязана выйти на Чемпионат мира-2026. По его словам, украинским футболистам необходимо повторить успех 20-летней давности. Но и это еще не все.

Кроме того, мы также рассказывали, почему один из ключевых игроков сборной не поможет Украине в матчах с Францией и Исландией. Речь идет про нападающего "Ромы" Артема Довбика.

