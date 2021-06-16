Все решил единственный гол в раздевалку.

Сборная Финляндии, играющая в одной группе квалификации ЧМ-2022 с Украиной, потерпела первое поражение на Евро-2020. Скандинавская команда уступила с минимальным счетом России, которая одержала свою первую победу на этом чемпионате Европы.

В компенсированное к первому тайму время отметился забитым мячом Алексей Миранчук, который является партнером украинца Руслана Малиновского по итальянской "Аталанте". Этот гол стал единственным в матче и победным.

Стоит отметить, что в первом тайме Финляндия забила гол головой, но после просмотра VAR рефери усмотрел минимальный офсайд и отменил взятие ворот.

Финляндия - Россия - 0:1

Гол: Миранчук, 45+2

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио (Ф. Йенсен, 84), Камара, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Лод, Райтала (Сойри, 75), Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало

Россия: Сафонов, Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук (Мухин, 85), Головин, Дзюба (Соболев, 85)

Видео победного гола.

Евро-2020: группа В

Россия в первом туре проиграла Бельгии, а Финляндия смогла неожиданно победить Данию.

Матчи в этом квартете проходят в Копенгагене и Санкт-Петербурге.

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Автор: Артем Будрин