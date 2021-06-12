Прерванный матч доиграли: Финляндия забила первым же ударом, а Дания не реализовала пенальти.

Сборная Финляндии обыграла сборную Дании в матче, который был остановлен после того, как датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма.

Матч был доигран после того, как стало известно, что Эриксен пришел в себя и даже пообщался с партнерами по сборной по видеосвязи.

Счет в поединке был открыт на 60-й минуте. Сборная Финляндии отличилась своим первым ударом на чемпионатах Европы - автором исторического гола стал Йоэль Похьянпало, который забил головой.

Дания могла отыграться на 73-й минуте - в ворота финнов был назначен пенальти, но Пьер-Эмиль Хейбьерг не сумел переиграть Лукаша Градецки. В итоге датчане так и не забили.

Читайте также"Может говорить": агент сообщил о состоянии датского футболиста, потерявшего сознание на поле

Дания - Финляндия - 0:1

Гол: Похьянпало, 60

Дания: Шмейхель, Васс (Ларсен, 76), Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле, К. Эриксен (М. Эриксен, 43), Хейбьерг, Дилейни (Корнелиус, 76), Поульсен, Винн (Сков-Ольсен, 63), Брейтвейт

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен, Лод, Спарв (Шуллер, 76), Камара, Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 77)

Предупреждения: Лод, Спарв

Нереализованный пенальти: Хейбьерг, 74 (вратарь)

Видео гола и незабитого пенальти

Евро-2020: группа В

В другом матче этой группы 12 июня играют сборные России и Бельгии.

Матчи группы В проходят в Копенгагене и Санкт-Петербурге.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь