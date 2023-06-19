Сборная Испании выиграла первый трофей за последние 11 лет.

В воскресенье, 18 июня, был сыгран финальный поединок Лиги наций-2023, в котором встречались сборные Хорватии и Испании.

Игра проходила на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме (Нидерланды).

В основное и дополнительное время команды не смогли забить голов - игра завершилась со счетом 0:0. Победителя решающего поединка определяли в серии послематчевых пенальти. Лучшей в реализации 11-метровых ударов была испанская команда - 5:4. В составе хорватов с "точки" не смогли переиграть Унаи Симона Ловро Майер и Бруно Петкович.

Видео дня

Хорватия - Испания - 0:0 (пен. 4:5)

Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Пашалич (Петкович, 62), Крамарич (Майер, 90), Иванушец (Влашич, 79)

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Хесус Навас (Карвахаль, 97), Фабиан Руис (Мерино, 78), Родри, Пино (Фати, 66), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Мората (Хоселу, 66)

Предупреждения: Петкович (90+2) - Гави (81), Начо (96), Родри (97)

Сборная Испании выиграла первый трофей за последние 11 лет. В 2012 году "Фурия Роха" в финале чемпионата Европы в Киеве победила сборную Италии (4:0).

Добавим, что бронзовые награды Лиги наций-2023 выиграла сборная Италии. В матче за третье место "Скуадра Адзурра" победила сборную Нидерландов.

Напомним, это был третий розыгрыш Лиги наций УЕФА. Победителем первого турнира стала сборная Португалии, победившая в финале 2019 года сборную Нидерландов (1:0). В 2021 году победителем турнира стала национальная команда Франции. "Ле Бле" обыграли со счетом 2:1 сборную Испании.

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