Сборная Хорватии попытается взять реванш у испанцев за поражение на Евро-2020.

В воскресенье, 18 июня, состоится финальный поединок Лиги наций-2023, в котором встретятся сборные Хорватии и Испании.

Игра пройдет на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме (Нидерланды).

Сборная Испании на стадии группового раунда заняла первое место в группе 2, где ее соперниками были Португалия, Швейцария и Чехия. В полуфинале турнира "Фурия Роха" победила национальную команду Италии со счетом 2:1.

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Сборная Хорватия в групповом турнире финишировала первой в квартете 1, опередив Данию, Францию и Австрию. В 1/2 финала подопечные Златко Далича выиграли у Нидерландов в дополнительное время со счетом 4:2.

Национальные команды Хорватии и Испании между собой встречались восемь раз. Статистика личных встреч в пользу "Фурии Рохи". Так, испанцы выиграли 5 матчей, а хорваты только 2. Еще одна игра завершилась вничью.

В последний раз команды между собой встречались в рамках Евро-2020. В 1/8 финала сборная Испании победила Хорватию в дополнительное время со счетом 5:3.

В 2018 году сборные Испании и Хорватии встречались в рамках Лиги наций. Тогда на стадии группового этапа испанская команда нанесла сокрушительное поражение хорватам со счетом 6:0.

Хорватия - Испания: прогноз

Фаворитом в финальном поединке является сборная Испании. Ставки на победу "Фурии Рохи" в основное время принимаются с коэффициентом 2,10. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 3,90. Ничья - 3,30.

По мнению аналитиков, в противостоянии Хорватии и Испании не будет забито много голов. На тотал голов в матче больше 2,5 ставки принимаются с коэффициентом 2,28. На тотал меньше 2,5 коэффициент 1,67.

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают ничью со счетом 1:1. На этот результат коэффициент 6,50.

Победа сборной Испании с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,55. Итоговая победа Хорватии оценивается коэффициентом 2,55.

Хорватия - Испания: трансляция

На территории Украины финал Лиги наций покажет в прямом эфире видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что сборная Испании играет в финале Лиги наций во второй раз подряд. В 2021 году в решающем поединке "Фурия Роха" уступила сборной Франции со счетом 2:1.

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