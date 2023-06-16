Сборная Испании во второй раз подряд сыграет в финале Лиги наций.

В четверг, 15 июня, состоялся второй полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Испании и Италии.

Игра проходила на стадионе "Де Гролс Весте" в Энсхеде (Нидерланды) и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фурии Рохи".

Счет в игре был открыт в дебюте первого тайма - на 3-й минуте встречи отличился вингер сборной Испании Йереми Пино. На 11-й минуте матча сборная Италии сравняла счет - пенальти реализовал Чиро Иммобиле.

Видео дня

Победу сборной Испании принес гол Хоселу, который отличился на 88-й минуте.

Испания - Италия - 2:1

Голы: Пино, 3, Хоселу, 89 - Иммобиле, 11 пен

Испания: Симон, Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба, Родри, Мерино (Фабиан, 74), Родриго (Асенсио, 46), Гави (Каналес, 68), Пино (Фати, 74), Мората (Хоселе, 83)

Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи (Дармиан, 46), Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Фраттези (Верратти, 76), Жоржиньо (Кристанте, 61), Спинаццола (Димарко, 46), Дзаньоло, Иммобиле (Кьеза, 61)

Предупреждения: Альба, Гави, Мората - Иммобиле, Дзаньоло

Обзор матча:

Таким образом, сборная Испании пробилась в финал Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023.

Соперником "Фурии Рохи" в финале турнира будет сборная Хорватии, которая днем ранее победила национальную команду Нидерландов со счетом 4:2 в дополнительное время.

Финал Лиги наций УЕФА состоится в воскресенье, 18 июня. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что сборная Испании сыгарет в финале Лиги наций во втором сезоне подряд. В 2021 году "Фурия Роха" также вышла в финал, где играла с Францией. Победу в той встрече одержали французы со счетом 2:1.

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