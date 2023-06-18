Сборная Италии во второй раз в истории выиграла бронзу Лиги наций.

В воскресенье, 18 июня, был сыгран матч за третье место Лиги наций-2023, в котором сборная Нидерландов противостояла Италии.

Встреча проходила на стадионе "Де Гролс Весте" в Энсхеде и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Скуадры Адзурры".

Счет в игре был открыт в дебюте первого тайма - на 6-й минуте отличился Федерико Димарко. На 20-й минуте встречи итальянцам удалось удвоить преимущество в счете - гол в ворота нидерландцев забил Давиде Фраттези.

Видео дня

Во втором тайме футболистам сборной Нидерландов удалось отыграть один мяч - на 68-й минуте забил Стивен Бергвейн. На 73-й минуте Федерико Кьеза забил третий гол сборной Италии, вернув своей команде преимущество в два мяча. На 90-й минуте игры Вейналдум забил второй гол сборной Нидерландов.

Нидерланды - Италия - 2:3

Голы: Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 - Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 73

Видео голов:

Отметим, что сборная Италии во второй раз подряд выигрывает бронзовые награды Лиги наций УЕФА. В 2021 году "Скуадрыа Адзурра" в матче за третье место победила сборную Бельгии со счетом 2:1.

Напомним, в финале Лиги наций-2023 сыграют национальные команды Испании и Хорватии. Встреча состоится 18 июня в 21:45 по киевскому времени.

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