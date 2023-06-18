Игра пройдет в нидерландском городе Энсхеде на стадионе "Де Гролс Весте".

В воскресенье, 18 июня, будет сыгран матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Нидерландов и Италии.

Встречу команд примет стадион "Де Гролс Весте" в нидерландском городе Энсхеде.

Сборная Нидерландов в групповом раунде Лиги наций заняла первое место в группе 4 с Бельгией, Польшей и Уэльсом. В полуфинале турнира "оранье" проиграли сборной Хорватии со счетом 2:4 в дополнительное время.

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Сборная Италии, в свою очередь, на стадии группового этапа финишировала первой в квартете 3 с Венгрией, Германией и Англией. В 1/2 финала "Скуадра Адзурра" уступила сборной Испании со счетом 1:2.

Нидерланды - Италия: прогноз

Фаворитом матча, по мнению аналитиков, является сборная Нидерландов. Победа подопечных Рональда Кумана оценивается коэффициентом 2,33. Победа сборной Италии - 3,00. Ничья - 3,65.

Эксперты считают, что в дуэль сборных Нидерландов и Италии будет зрелищной. Ставки на тотал голов в матче больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,72, на тотал голов меньше 2,5 - 2,20.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время является ничья со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 7,30.

Победа сборной Нидерландов с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,75. Коэффициент на итоговый триумф Италии - 2,15.

Нидерланды - Италия: трансляция

Матч за третье место Лиги наций между сборными Нидерландов и Италии в Украине покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в финале Лиги наций УЕФА встретятся сборные Испании и Хорватии. Встреча состоится в воскресенье, 18 июня, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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