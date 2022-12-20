Национальная сборная Аргентины триумфально вернулась в Буэнос-Айрес.

Сборная Аргентины, которая накануне стала чемпионом мира по футболу, 20 декабря вернулась на родину из Катара.

Как сообщает TyC Sports, самолет с победителями планетарного первенства приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса в 2:20 по местному времени. Вылет из Катара ненадолго задержался из‑за праздничных мероприятий.

В аэропорту футболистов встречали тысячи аргентинских болельщиков.

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Первым вышел из самолета капитан сборной Аргентины Лионель Месси, держа в руках Кубок мира. За ним вышел главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони.

— Hafidz ALATTAS (@HafidzAlattas) December 20, 2022

После выезда из аэропорта триумфаторы мундиаля провели традиционный парад по улицам столицы. Футболисты ехали на специальном открытом автобусе, а тысячи благодарных фанатов приветствовали их песнями и овациями.

Сообщается, что правительство Аргентины объявило вторник, 20 декабря, государственным выходным.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла национальную команду Франции в серии пенальти.

Аргентина в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. "Альбиселесте" также выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим футболистом ЧМ в Катаре. 35-летний нападающий сыграл 7 матчей на турнире, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

Кроме того, лучшим вратарем турнира был признан голкипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком - аргентинский полузащитник Энцо Фернандес.

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