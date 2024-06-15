Албанский футболист побил прежний рекорд россиянина.

Сборная Албании забила самый быстрый гол в истории розыгрышей чемпионатов Европы по футболу. Это удалось сделать полузащитнику Сассуоло Недиму Байрами, он открыл счет в игре первого тура группового этапа против Италии на 23-й секунде.

По информации XSPORT, прошлый рекорд принадлежал российскому футболисту Дмитрию Кириченко, который забил гол на 68-й секунде в матче с Грецией на чемпионате Европы-2004.

Второе место принадлежало футболисту сборной Польши Роберту Левандовски в матче с Португалией в 2016 году, он забил мяч на 100 секунде. Третье место занимал ирландец Роберт Брэди, который забил гол на 120-й секунде в матче с Францией в 2016 году.

По состоянию на 51 минуту счет составляет 2:1 в пользу Италии. Со стороны итальянской сборной голы забили Алессандро Бастони и Николо Барелла.

Евро-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, во время первого матча Евро-2024 неизвестные вывесили флаг России, на которой было написано "Белгород". Российская пропаганда не пропустила такого события и восторженно отреагировала на поступок, "восхищаясь смелостью болельщиков".

В то же время игроки сборной Украины по футболу обратились к миру накануне Евро-2024. Они рассказали о своих родных городах, которые оккупированы или пострадали в результате агрессии РФ. По словам футболистов, их родные города очень хотели бы принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу.

Вас также могут заинтересовать новости: