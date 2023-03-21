Бывший игрок "Барселоны" Дани Алвес адаптировался к новым условиям.

Бывший футболист "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Дани Алвес, который находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе, адаптировался к новым условиям и даже начал играть там в футбол.

По информации испанских СМИ, легендарный бразилец сдружился со своими сокамерниками, которые его очень хорошо приняли в свой коллектив. Его часто можно увидеть в окружении заключенных, которым он раздает автографы.

Экс-игрок "Барселоны" регулярно играет в футбол с новыми товарищами. В одном из тюремных матчей он сделал дубль.

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Стоит отметить, что еще в декабре 2022 года Дани Алвес играл на чемпионате мира-2022 в Катаре в составе сборной Бразилии. Сейчас 39-летнему бразильцу грозит до 12 лет тюремного заключения по делу об изнасиловании. С января экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ находится под стражей. Он не теряет оптимизма и надеется вскоре оказаться на свободе.

Напомним, Дани Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории.

В ходе карьеры защитник также играл за "Севилью", "Барселону", "Ювентус", ПСЖ и "Сан-Паулу". В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом "Пумас", но после того, как Алвеса обвинили в изнасиловании, мексиканский "Пумас" разорвал с ним контракт.

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