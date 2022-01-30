Знаменитый украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик дебютирует в большом футболе.
Профессиональный боксер заявил, что сыграет за житомирский футбольный клуб "Полесье", который выступает в Первой лиге.
Усик сыграет в составе этого клуба на межсезонном турнире Winter Cup-2022.
"Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду "Полесье" Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup-2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол", - приводит слова Усик официальный Фейсбук "Полесья".
Добавим, что в первом матче в рамках Winter Cup 2022 "Полесье" сыграет против представителя УПЛ - "Вереса". Матч запланирован на четверг, 3 февраля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет канал "Футбол 1".
Читайте такжеОфициально: шестикратный чемпион Франции объявил о переходе футболиста ШахтераВ своем последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне, Усик победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, отняв у него четыре чемпионских пояса.
Winter Cup-2022: что нужно знать о турнире
- Winter Cup-2022 - футбольный турнир, организованный телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнир пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.
- На Winter Cup-2022 примет участие четыре команды - по два представителя от Первой лиги и УПЛ: Металлист (Харьков), Полесье (Житомир), Черноморец (Одесса) и Верес (Ровно).
- Турнир проводится по системе – каждый с каждым. Суммарно будет сыграно шесть матчей. Победителем турнира становится команда, набравшая наибольшее количество очков.
- Призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч долларов.