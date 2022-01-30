Знаменитый украинский боксер сыграет за "Полесье" на зимнем турнире.

Знаменитый украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик дебютирует в большом футболе.

Профессиональный боксер заявил, что сыграет за житомирский футбольный клуб "Полесье", который выступает в Первой лиге.

Усик сыграет в составе этого клуба на межсезонном турнире Winter Cup-2022.

"Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду "Полесье" Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup-2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол", - приводит слова Усик официальный Фейсбук "Полесья".

Добавим, что в первом матче в рамках Winter Cup 2022 "Полесье" сыграет против представителя УПЛ - "Вереса". Матч запланирован на четверг, 3 февраля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет канал "Футбол 1".

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Winter Cup-2022: что нужно знать о турнире