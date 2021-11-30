Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете ответил на вопрос, готов ли он принять украинское гражданство.

21-летний хавбек дал интервью для YouTube-канала "Бомбардир".

"Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, но еще не знаю. Мне не трудно было адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому что какое бы я решение не принял, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать", - сказал Тете.