Тете одел вышиванку / фото скриншот You-Tube канала "Бомбардир"
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете ответил на вопрос, готов ли он принять украинское гражданство.
21-летний хавбек дал интервью для YouTube-канала "Бомбардир".
"Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, но еще не знаю. Мне не трудно было адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому что какое бы я решение не принял, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать", - сказал Тете.
Заметим, что вингер "горняков" женат на украинке Татьяне.
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Тете: карьера перспективного футболиста
- Тете перешел в "Шахтер" из бразильского "Гремио" в 2019 году за 15 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает вингера в 20 млн евро - это самый большой показатель в донецком клубе на уровне с Додо и Манором Соломоном.
- На счету Тете 8 голов и 1 ассист в текущем сезоне УПЛ.
- Тете выступал за молодежные сборные Бразилии и дважды вызывался в национальную сборную своей страны, однако пока что не дебютировал за "Селесао".