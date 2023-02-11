Роман Зозуля считает, что оккупанты не знают, что такое военная честь.

Бывший игрок "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля резко отреагировал на видеоролик, на котором российский пилот сбрасывает ракету на украинские территории:

"А вот и видео, в котором будущий перегной, сбрасывает ракету, которая полетит на украинскую землю. Все это он сопровождает словами: "С добрым утром, Зеленский".

Понимаете всю суть этого гнилого народа? Этих уродов? Они направляют ракеты на мирные города. Их ракеты уничтожают жилые дома.. умирают люди, гражданские... А они желают доброго утра нашему президенту", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Видео дня

К своему посту Роман в конце высказался об отсутствии воинской чести у россиян:

"Они не слышали, что такое воинская честь. Они-перегной для нашей земли. Они не люди", - добавил Зозуля.

Роман Зозуля и помощь Украине

В начале полномасштабного вторжения Зозуля назвал имя футболистов, которые активно помогали украинской армии, а также рассказал о своем вкладе для ВСУ.

В сентябре Зозуля организовал сбор на "футбольный байрактар", к которому привлекал украинское и мировое футбольное сообщества.

В 2022-м году Роман взял паузу в своей карьере из-за войны в Украине, однако 8 декабря присоединился к испанскому клубу третьего дивизиона "Райо Махадаонда".

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