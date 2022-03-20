Роман Зозуля вспомнил забавную историю.

Бывший нападающий "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля рассказал о волонтерском движении, а также вспомнил смешную историю, связанную с этим.

Об этом 32-летний форвард испанской "Фуэнлабрады" рассказал для программы Денисов Time на "Футбол 1".

"То, что сейчас вытворяют волонтеры - я просто схожу с ума, когда это все вижу. Волонтеры выметают все: в Европе уже вообще ничего не осталось. Я не знаю, где сейчас еще закупают. Если война будет продолжаться, мы, наверное, скоро будем сами строить самолеты, вертолеты, танки. Наше население, наши военные – вообще красавцы. Ну, вот волонтерам надо памятник ставить", - отметил Зозуля.

"Много было забавных моментов. Вот один из таких. Сидишь в туалете перед игрой или тренировкой: пацаны уже вышли на поле, а ты сидишь в телефоне. Тебе стучит тренер, говорит: "Рома, пора". А ты сидишь и говоришь: "А сколько стоят бронежилеты, рация? Ну хорошо, мы заказываем, отложите мне три тепловизора". Все вышли уже на игру, а ты сидишь закрытый в туалете, чтобы никто не видел, и заказываешь бронежилеты. Как можно настроиться на игру или тренировку? Стараемся", – добавил Зозуля.

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