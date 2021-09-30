"Барселона" дважды проиграла с крупным счетом в Лиге чемпионов.

Руководство "Барселоны" недовольно провальным стартом команды в Лиге чемпионов и рассматривает увольнение главного тренера Рональда Кумана.

Об этом сообщает AS.

После разгромного поражения от "Бенфики" (0:3) президент "Барселоны" Жоан Лапорта ночью созвал экстренное совещание руководителей клуба.

Отмечается, что дискуссия продолжалась до 4 утра.

Решение об увольнении Кумана пока не утверждено, однако оно может быть принято уже сегодня, 30 сентября.

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Также отмечается, что на данном этапе у руководства "Барселоны" есть три кандидата на замену 58-летнему Куману. Это, как уже сообщалось ранее, Андреа Пирло, а также Роберто Мартинес и Хави.

"Барселона": результаты в сезоне

В Лиге чемпионов каталонцы потерпели два поражения с крупным счетом - 0:3 против "Баварии" и 0:3 против "Бенфики".

В чемпионате Испании "Барса" трижды выиграла при трех ничьих. В турнирной таблице каталонцы занимают шестое место, но имеют матч в запасе.

Автор: Антон Дударь