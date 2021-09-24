Каталонцы не смогли выиграть у "Кадиса".

В 6-м туре чемпионата Испании "Барселона" приехала в гости к "Кадису". Встреча завершилась безголевой ничьей.

Отметим, что во втором тайме у каталонцев удалили полузащитника Фрэнки де Йонга за вторую желтую карточку. А в компенсированное арбитром время красную карточку получил наставник "Барселоны" Роналд Куман за агрессивное поведение в технической зоне.

Напомним, что на этой неделе "Барселона" уже потеряла очки с "Гранадой".

"Кадис" - "Барселона" - 0:0

"Кадис": Ледесма, Ароян, Карселен (Акапо, 79), Эспино, Чуст, Арсамендия (Переа, 57), Фали (Йенссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино, Хименес (Санчес, 46)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Мингеса, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф. де Йонг, Гави (Гонсалес, 73), Л. де Йонг (Коутинью, 68), Депай, Демир (Сержи Роберто, 46)

Удаление: Ф. де Йонг, 65, Куман (тренер), 90+7

Видеообзор матча от MEGOGO

Чемпионат Испании: ситуация в турнирной таблице

"Реал" набрал 16 очков в шести матчах и возглавляет таблицу Примеры.

В четверку лидеров входят "Атлетико" (14 очков), "Реал Сосьедад" (13 очков) и "Севилья" (11 очков). Замыкает топ-5 "Валенсия" - у них 10 зачетных пунктов.

У "Барселоны" 9 очков после пяти матчей. Они расположены пока на 7-й строчке.

"Кадис" имеет 6 зачетных пунктов и расположен на 14-м месте.

Автор: Артем Будрин