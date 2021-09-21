"Гранада" отобрала очки у каталонцев.

В 5-м туре чемпионата Испании "Барселона" дома встречалась с "Гранадой". Команда Роналда Кумана на последней минуте основного времени спаслась от поражения.

"Гранада" забила в ворота Марка-Андре тер Штегена в самом дебюте поединка. А вот каталонцы смогли восстановить паритет лишь на 90-й минуте, когда 22-летний защитник Рональд Араухо отправил мяч головой в сетку ворот.

"Барселона" - "Гранада" - 1:1

Голы: Араухо, 90 - Дуарте, 2

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Л.де Йонг, 46), Гарсия, Араухо, Дест, Бальде (Мингеса, 42), Бускетс (Пике, 75), Коутиньо (Гави, 60), Ф.де Йонг, Депай, Демир (Пуч, 75)

"Гранада": Машимиану, Эскудеро (Нева, 46), Кини, Абрам (Санчес, 78), Дуарте, Брайс Этеки (Монторо, 30), Милья, Мончу, Хорхе Молина (Гоналон, 67), Мачис, Пуэртас (Суарес, 67)

Видеообзор матча от MEGOGO

Чемпионат Испании: ситуация в турнирной таблице

"Реал" набрал 13 очков в пяти матчах и возглавляет таблицу Примеры.

В четверку лидеров входят "Атлетико" (11 очков), "Валенсия" и "Реал Сосьедад" (по 10 очков). Замыкает топ-5 "Атлетик" (Бильбао) - у них 9 очков.

У "Барселоны" и "Севильи" по 8 очков и они делят между собой шестую позицию.

"Гранада" имеет всего 3 зачетных пункта и расположена на 17-й строчке.

Автор: Артем Будрин