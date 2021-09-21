Андреа Пирло попал в список кандидатов на пост наставника каталонского клуба.

В испанской "Барселоне" может случиться рокировка на посту главного тренера. Нидерландский специалист Роналд Куман за неудовлетворительные результаты рискует быть уволенным.

Его место может занять экс-тренер "Ювентуса" и легенда сборной Италии Андреа Пирло. Об этом сообщает инсайдер и журналист Жерар Ромеро в Twitter.

По версии источника, кандидатуру Пирло предложил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

В шорт-лист претендентов на пост нового тренера "Барселоны" попал еще один итальянец Антонио Конте, который летом 2021 года покинул миланский "Интер" из-за расхождения во взглядах на стратегическое развитие клуба.

Также руководство может пригласить легенду "Барселоны" Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд".

Андреа Пирло: карьера в "Ювентусе"

Пирло возглавил "Ювентус" летом 2020 года. Он продержался на посту наставника туринцев один сезон. Для него это был первый тренерский опыт.

Под руководством 42-летнего специалиста "Ювентус" впервые за десять лет не смог стать чемпионом Италии.

В то же время Пирло смог привести туринцев к победе в Кубке Италии и Суперкубке Италии.

Автор: Артем Будрин