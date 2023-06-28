Сборная Украины U21 вышла в 1/4 финала молодежного первенства континента со второго места.

Во вторник, 27 июня, сборная Украин U21 сыграла вничью против Испании (2:2) в рамках третьего тура группового этапа молодежного Евро-2023.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань подвел итоги поединка. Специалист поздравил команду с выходом в плей-офф турнира и посвятил это достижение украинским воинам, которые защищают страну от вторжения российских оккупантов.

"Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал, мы это заслужили. Матчем с Испанией мы подтвердили, что команда находится на правильном пути. Сейчас в раздевалке стоит тишина, но я сказал ребятам: если бы два года назад, когда мы собирали команду, нам кто-то сказал, что мы как минимум будем играть на равных с Испанией, пожалуй, никто бы не поверил.

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Поэтому я поздравляю подопечных с этим результатом, с хорошей игрой, что очень важно для меня. Мы долго шли к этому. Хороший матч как на будущее, так и вообще. Поздравляю соперников с первым местом в группе, у них очень хорошая команда.

Выход в четвертьфинал посвящаем нашим воинам на фронте. Мы также сражались за всю Украину и показали этот результат для всей страны, наших воинов.

Прежде всего, очень приятно, что специалисты очень хорошо говорят о нашей команде и делают множество комплиментов. Ребята это заслужили. Мы стремились к этому два года, когда шли в финальную часть, стремились улучшить нашу игру. Это полная заслуга ребят.

Я очень горжусь нашими ребятами, которые показали себя, которые стремятся и каждый день работают, чтобы улучшать свою игру", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Отметим, что молодежная сборная Украины прошла групповой этап финальной части Евро-2023 без поражений и заняла второе место в группе, набрав 7 очков. В первом туре подопечные Ротаня победили Хорватию (2:0), во втором туре выиграли у Румынии (1:0).

В 1/4 финала молодежного Евро-2023 сборная Украины сыграет против победителя группы D. Вероятно, это будет сборная Франции. Матчи последнего тура в группе D будут сыграны 28 июня.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

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