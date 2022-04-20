Владислав Левин демонстративно спрятал руки за спину, пока весь стадион аплодировал.

Российский полузащитник футбольного клуба "Словацко" Владислав Левин отказался поддержать Украину, которая борется с военной агрессией России.

Перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии по футболу "Спарта" - "Словацко" состоялся короткий флешмоб в поддержку Украины. Весь стадион и игроки обеих команд аплодировали стоя, но представитель страны-агрессора Левин показательно спрятал руки за спину.

Стоит отметить, что судьба наказала футболиста за его поступок. В середине первого тайма он стал антигероем матча. При счете 1:1, Левин поскользнулся в собственной штрафной площади, позволив сопернику результативно завершить атаку и выйти вперед. После перерыва тренер "Словацко" заменил россиянина.

Добавим, что поединок завершился уверенной победой "Спарты" со счетом 3:1.

Обзор матча:

После матча тренер "Словацко" Мартин Сведик публично раскритиковал своего подопечного.

"Это ужасная ошибка, из-за которой пострадала вся команда", - сказал тренер команды.

За 29 сыгранных туров "Спарта" набрала 66 очков и занимает 3-ю позицию в турнирной таблице. "Словацко" с 56 баллами в активе идет на 4-й строчке.

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