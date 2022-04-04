Литовские болельщики были возмущены поведением сербских спортсменов.

Баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" отказались держать баннер с призывом остановить войну в Украине перед матчем Евролиги.

3 апреля в рамках 21-го тура регулярного сезона Евролиги "Жальгирис" принимал сербский клуб "Црвена Звезда".

Баскетболисты литовской команды решили поддержать Украину, которая борется против российских оккупантов и развернули баннер с украинским флагом и лозунгом "Stop war" ("Остановите войну"). Судьи также присоединились к акции. А вот игроки "Црвены Звезды" отказались участвовать в данном перформансе.

Стоит отметить, что такое поведение сербов вызвало негодование у литовских болельщиков и они громко освистали баскетболистов "Црвены Звезды".

После матча главные тренеры команд прокомментировали ситуацию, которая случилась перед игрой.

"Я действительно надеюсь, что скоро наступит мир. Этот вопрос не ко мне", - сказал главный тренер сербской команды Деян Радонич.

"Оставлю это без комментариев. Здесь по-прежнему спорт. У каждого свое мнение. Хотя я верю, что это даже не их личное мнение. Им говорят сверху, что нужно делать", - сказал главный тренер "Жальгириса" Юре Здовц.

Добавим, что игра завершилась победой литовского коллектива над "Црвеной Звездой" в овертайме со счетом 103:98.

Напомним, что из-за вторжения РФ в Украину российские баскетбольные клубы ЦСКА, Зенит и УНИКС выгнали из Евролиги, а Локомотив-Кубань выбросили из Еврокубка.

Вас также могут заинтересовать новости: