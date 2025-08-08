В то же время пять украинских клубов не получили такие средства.

УЕФА выплатила российским футбольным клубам более 10,8 млн евро в виде "солидарных" средств после того, как им запретили участвовать в европейских турнирах после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Выплаты были проведены, несмотря на то, что пять украинских клубов не получили таких средств, якобы из-за того, что они находятся в "зоне боевых действий".

Отмечается, что выплаты солидарности обычно предоставляются клубам, которые не достигли значительных результатов на национальном уровне, чтобы попасть в европейские соревнования.

Видео дня

В УЕФА добавили, что эти средства предназначены для "поддержания конкурентного баланса в ведущих дивизионах Европы, учитывая дополнительные доходы, которые некоторые клубы получают благодаря участию в европейских соревнованиях".

Таким образом УЕФА выплатила российской футбольной ассоциации 3 305 000 евро солидарных выплат в 2022-23 годах, еще 3 381 000 евро в 2023-24 годах и 4 224 000 евро за сезон 2024-25 годов.

В свою очередь 27 июля директора пяти украинских клубов написали письмо президенту УЕФА, словенскому юристу Александру Чеферину, в котором пожаловались на "чрезвычайную ситуацию", в которой их "солидарные" выплаты за 2023-24 и 2024-25 годы были задержаны.

Известно, что к пострадавшим от войны командам в частности вошли "Черноморец" и "Реал Фарма" из Одессы, "Металлург" из Запорожья, ФСК "Феникс" из оккупированного Мариуполя и ФК "Металлист 1925" из Харькова.

"В результате нашего общения с национальной ассоциацией и представителями УЕФА нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых выплат являются некоторые совершенно непонятные требования банка в Швейцарии, которые, как утверждается, связаны с географическим расположением футбольных клубов в "зоне боевых действий"", - рассказали руководители клубов.

Они добавили:

"Мы не получили никакой детальной информации или юридического обоснования этих ограничений на платежи. Формулировка, которая используется в отношении "зоны военных операций", является для нас абсолютно непонятной и не соответствует действительности. Зона военных операций, а точнее зона военной агрессии России, не является конкретным регионом нашей страны, а охватывает всю Украину".

Также в письме к Чеферину говорится о том, что многие украинские футбольные болельщики ушли на фронт с первых дней агрессии и многие из них, к сожалению, погибли.

"Поэтому в это сложное для нашей страны время любая дополнительная финансовая помощь и поддержка, несомненно, помогут клубам облегчить бремя финансовых расходов, которые, как указано выше, из-за обстоятельств военной агрессии не могут быть сбалансированы возможными доходами", - подчеркнули в обращении.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Отмечается, что киевляне создали несколько моментов, но в частности удар защитника Владислава Дубинчака с левого фланга попал в штангу.

Также СМИ писали, что тренер "Реала" принял важное решение относительно Лунина. Скорее всего, тренер команды Хаби Алонсо решил, что основным голкипером в коллективе, как и было на клубном чемпионате мира, будет бельгиец Тибо Куртуа.

Вас также могут заинтересовать новости: