Украинского голкипера планируют задействовать не только в матчах Кубка Испании.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сможет получить больше игрового времени в новом сезоне в составе мадридского "Реала".

Как пишет портал Grada3, главный тренер команды Хаби Алонсо определился, что основным голкипером в коллективе, как и было на клубном чемпионате мира, будет бельгиец Тибо Куртуа.

Однако отмечается, что при этом Алонсо полностью доверяет украинскому вратарю Андрею Лунину. Тренер "Реала" дал понять, что не исключает, что предоставит Лунину больше игровой практики, чем тот имел под руководством Карло Анчелотти и планирует задействовать украинца не только в матчах Кубка Испании.

Видео дня

Наставник "Реала" пообещал Лунину твердое место в основе в матчах национального Кубка. Кроме того, вероятно, он будет применять ротацию вратарей, когда команда будет проводить больше одной игры за неделю. Так что Лунин, вероятно, сможет сыграть и в первенстве Ла Лиги и Лиге чемпионов.

Андрей Лунин - новости

Ранее СМИ прогнозировали, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже этим летом может покинуть мадридский "Реал". Сообщалось, что украинский футболист начал искать варианты продолжения карьеры вне королевского клуба.

Лунин больше не хочет оставаться лишь голкипером ротации. Таким образом украинский спортсмен дал понять руководству испанской команды, что будет искать новый клуб, если ситуация с его игровым временем до конца сезона будет оставаться неизменной.

Вас также могут заинтересовать новости: