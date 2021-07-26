Полтавская команда, играя длительное время в большинстве, умудрилась упустить победу.

Новый чемпионат Украины сезона 2021/2022 начался еще для двух команд. В Полтаве местная "Ворскла" принимала СК "Днепр-1". Команды между собой более сильного найти не смогли.

Хозяева открыли счет в дебюте игры благодаря шикарному подкрученному удару Руслана Степанюка. Во втором тайме днепряне остались в меньшинстве, но "Ворскла" все равно не смогла удержать преимущество. Команду Игоря Йовичевича выручил герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик, который записал в свой актив дубль.

"Ворскла" - "Днепр-1" - 2:2

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (автогол) - Довбик, 59, 72

"Ворскла": Ризнык, Яворский, Чеснаков (Пешич, 66), Тамм, Пердута, Якубу (Кравчук, 81), Пуцлин, Скляр, Тилль (Челядин, 60), Степанюк (Вакула, 60), Кане (Луизао, 60)

"Днепр-1": Паст, Лучкевич (Батагов, 76), Адамюк, Сваток, Логинов, Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Чуже, Русин (Назаренко, 61), Довбик

Удаление: Логинов, 56 (вторая желтая карточка)

Видео обзор первого тайма.

Видео обзор второго тайма.

Украинская Премьер-Лига: 1-й тур

Автор: Артем Будрин