Новый чемпионат Украины сезона 2021/2022 начался еще для двух команд. В Полтаве местная "Ворскла" принимала СК "Днепр-1". Команды между собой более сильного найти не смогли.
Хозяева открыли счет в дебюте игры благодаря шикарному подкрученному удару Руслана Степанюка. Во втором тайме днепряне остались в меньшинстве, но "Ворскла" все равно не смогла удержать преимущество. Команду Игоря Йовичевича выручил герой сборной Украины на Евро-2020 Артем Довбик, который записал в свой актив дубль.
"Ворскла" - "Днепр-1" - 2:2
Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (автогол) - Довбик, 59, 72
"Ворскла": Ризнык, Яворский, Чеснаков (Пешич, 66), Тамм, Пердута, Якубу (Кравчук, 81), Пуцлин, Скляр, Тилль (Челядин, 60), Степанюк (Вакула, 60), Кане (Луизао, 60)
"Днепр-1": Паст, Лучкевич (Батагов, 76), Адамюк, Сваток, Логинов, Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Чуже, Русин (Назаренко, 61), Довбик
Удаление: Логинов, 56 (вторая желтая карточка)
Видео обзор первого тайма.
Видео обзор второго тайма.
Украинская Премьер-Лига: 1-й тур
- Матчи первого тура УПЛ проходят с 23 по 26 июля, но поединок между "Динамо" и "Минаем" был перенесен на 11 августа.
- В матче-открытии чемпионата "Львов" и "Мариуполь" сыграли вничью.
- Также завершился вничью поединок между "Вересом" и "Колосом".
- "Шахтер" одержал победу над "Ингульцом" в дебютном поединке Роберто Де Дзерби.
- "Металлист 1925" одержал свою первую победу в УПЛ, а "Заря" сенсационно уступила "Александрии". Еще в одном матче "Десна" разгромила "Черноморец" со счетом 3:0.