Бронзовые призеры начинают новый сезон домашним матчем против "Александрии".

25 июля в Запорожье на "Славутич-Арене" луганская "Заря" примет "Александрию" в рамках первого тура УПЛ сезона 2021/2022. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Команда Виктора Скрипника в прошлом сезоне финишировала на третьем месте, а "Александрия" - на 9-м. В это межсезонье клуб из Кировоградской области сменил тренера: Владимира Шарана заменил на посту наставника Юрий Гура, который сегодня проведет первый официальный матч с "Александрией".

Вашему вниманию трансляция игры от телеканала УНИАН ТВ.

Также матч покажет FootballHub.

Автор: Артем Будрин