Победный гол Довбика на 120 минуте матча привел Украину в четвертьфинал "Евро-2020".

24-летний нападающий команды Днепр-1 стал настоящей звездой после победного гола в матче "Украина – Швеция". Молодой украинец и его команда привели Украину в четвертьфинал "Евро-2020" впервые в истории. УНИАН собрал интересные факты из биографии и карьеры Артема Довбика.

Артем Довбик: биография

Будущий футболист родился 21 июня 1997 года в Черкассах. С самого детства он увлекался футболом, выступал в школьной команде и учавствовал в местных турнирах. В 2013 году получил приглашение в молодёжную команду харьковского клуба "Металлист", но во время подготовки получил травму и вернулся в Черкассы.

27 июля 2014 года Артем подписал контракт с клубом "Черкасский Днепр" ("Черкащина") и дебютировал в профессиональном футболе. Свой первый профессиональный гол забил в возрасте 17 лет в матче против херсонского "Кристалла". В 2015 году сыграл 2 матча за сборную Украины до 18 лет.

21 марта 2021 года был довызван в состав сборной под тренерством Андрея Шевченко. 31 марта дебютировал в украинской сборной в матче третьего тура отборочного турнира против сборной Казахстана, выйдя на замену вместо Николая Шапаренко.

Личная жизнь и интересные факты

Артем женат уже более года. Со своей возлюбленной Юлией Черненко он встречается больше 4 лет и часто публикует семейные фото в Инстаграме.

Кроме футбола, молодой человек также увлекается боксом.

В профиле Инстаграм футболист регулярно публикует фото из заграничных поездок в Доминикану, Барселону, Амстердама и других городов и стран.

Футболист может похвастаться многими спортивными достижениями. Он побеждал в Кубке Молдовы с Зарей, выиграл чемпионат Дании с Мидтьюлланном, брал Кубки Дании с Мидтьюлланном и Сеннерйюском.

Игрока рассматривали в киевский "Динамо", но он не подошел команде.

Гол Довбика на "Евро-2020" стал самым поздним победным голом в истории чемпионатов Европы. Случилось это на 120 минуте матча.

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Автор: Екатерина Пулатова