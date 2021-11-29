Звездный нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча-2021".
Об этом в Twitter сообщает журналист Педру Сепульведа.
Роналду не будет присутствовать на церемонии, которая состоится сегодня, 29 ноября, и, таким образом, очевидно, что он не получит награду.
Португальский форвард входит в число 30 претендентов на награду, однако, по мнению букмекеров, не попадает в тройку главных фаворитов.
Напомним, Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча".
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"Золотой мяч": что нужно знать
- Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Начало - в 21.30.
- В числе претендентов больше всего итальянцев (5) и англичан (4). Наибольшее клубное представительство у "Челси" и "Манчестер Сити" (по 5 игроков).
- В 2020 году "Золотой мяч" не вручался. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса. В 2019 году его обладателем в шестой раз стал Лионель Месси. Он является рекордсменом по количеству "Золотых мячей".
Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. Награду получил английский нападающий Стэнли Мэтьюз.