Главным претендентом является шестикратный обладатель награды.

Букмекеры назвали главных фаворитов на завоевание "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в футболе.

8 октября были объявлены 30 претендентов на награду.

По мнению букмекеров, главным фаворитом на "Золотой мяч" является нападающий ПСЖ Лионель Месси, который в этом году выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки.

В тройку также входят форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски и полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

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"Золотой мяч-2021". Топ-10 фаворитов

1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) - 1,40

2. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша) - 4,50

3. Жоржиньо ("Челси", Италия) - 7,50

4. Н'Голо Канте ("Челси", Франция) - 9,00

5. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия) - 15,00

6. Карим Бензема ("Реал", Франция) - 21,00

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 21,00

8. Ромелу Лукаку ("Челси", Бельгия) - 34,00

9. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия) - 41,00

10. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, Норвегия) - 51,00

"Золотой мяч": что нужно знать

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

В числе претендентов больше всего итальянцев (5) и англичан (4). Наибольшее клубное представительство у "Челси" и "Манчестер Сити" (по 5 игроков).

В 2020 году "Золотой мяч" не вручался. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса. В 2019 году его обладателем в шестой раз стал Лионель Месси.

Автор: Антон Дударь