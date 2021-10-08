Журнал France Football объявил имена претендентов.

Журнал France Football назвал 30 номинантов на "Золотой мяч".

Об этом издание написало в своем Twitter.

Список публиковался по пятеркам.

Первая пятерка: Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус") и Мэйсон Маунт ("Челси")

Вторая пятерка: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Николо Барелла ("Интер")

Третья пятерка: Лионель Месси ("Барселона" / ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал") и Джорджо Кьеллини ("Ювентус")

Четвертая пятерка: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Симон Кьер ("Милан")

Пятая пятерка: Роберт Левандовски ("Бавария"), Жоржиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сесар Аспиликуэта ("Челси") и Ромелу Лукаку ("Интер" / "Челси")

Шестая пятерка: Криштиану Роналду ("Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Луис Суарес ("Атлетико").

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Напомним, что в 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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Автор: Артем Будрин