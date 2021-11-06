Главный редактор издания резко прокомментировал слухи.

Главный редактор издания France Football, которое вручает "Золотой мяч", Паскаль Ферре отреагировал на информацию португальского СМИ касательно победителя награды.

Согласно данным источника, организаторы якобы уже сообщили Лионелю Месси, что он станет обладателем награды.

Ферре назвал эту информацию "полнейшим бредом".

"Мы наблюдаем подобные вещи последние десять дней. Большой блеф", - также сказал Ферре, передает Twitter ActuFoot.

Читайте такжеКто выиграет "Золотой мяч": букмекеры назвали фаворитов

Напомним, что ранее в сети также появлялась информация о том, что "Золотой мяч" выиграет форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски.

"Золотой мяч": что нужно знать

Официально имя нового обладателя "Золотого мяча" будет объявлено на торжественной церемонии в Париже 29 ноября.

В 2019 году приз выиграл Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. Награду получил английский нападающий Стэнли Мэтьюз.

Единственным вратарем в истории, который получил "Золотой мяч" является Лев Яшин (1963 год).

Рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (6) является Месси. Кроме того, аргентинец - единственный, кто получал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы.

Автор: Антон Дударь