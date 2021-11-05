Обладателем "Золотого мяча" в этом году станет нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.
Такой информацией располагает портал rtp.pt.
По информации источника, представители журнала France Football, который вручает награду, уже связались с Месси и сообщили, что награда достанется ему.
Кроме того, аргентинец, у которого в активе есть шесть "Золотых мячей", уже дал традиционное для победителя интервью.
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В этом году Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе "Барселоны", забив 30 голов.
Отметим, что ранее в сеть "слили" якобы результаты голосования за "Золотой мяч". Согласно этим данным, награду выиграет форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски.
"Золотой мяч": что нужно знать
- Официально имя нового обладателя "Золотого мяча" будет объявлено на торжественной церемонии в Париже 29 ноября.
- В 2019 году приз выиграл Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в мире.
- Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. Награду получил английский нападающий Стэнли Мэтьюз.
- Единственным вратарем в истории, который получил "Золотой мяч" является Лев Яшин (1963 год).
- Рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (6) является Месси. Кроме того, аргентинец - единственный, кто получал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы.