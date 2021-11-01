Месси заявил, что не хотел уходить из "Барселоны".

Главная звезда французского ПСЖ Лионель Месси снова высказался о своем уходе из "Барселоны".

Как говорит аргентинский нападающий, его вины в уходе из каталонского клуба нет. Он делал все необходимое, чтобы остаться в стане "блаугранас", даже пошел на сокращение заработной платы.

"Правда в том, что я делал все возможное, чтобы остаться, меня никто не просил играть бесплатно. Меня попросили урезать зарплату на 50%, и я согласился без проблем. Мы были в таком положении, что клубу нужно было помогать больше. Я с семьей хотел остаться в Барселоне".

Читайте также"Трехочковый": в Англии футболисту удалось забить уникальный гол (видео)Кроме того, форвард сборной Аргентины заявил, что высказывания президента "Барселоны" причинили ему боль.

"Меня никто не просил играть бесплатно, и слова Лапорты об этом делают мне больно. Ему не следовало этого говорить, потому что это порождает слухи, которых я не заслуживаю.

Я не знаю, когда закончится мой контракт с ПСЖ. Я уверен лишь в том, что мы снова будем жить в Барселоне и что моя жизнь связан с этим городом", – рассказал Месси в интервью изданию Sport.

Ранее УНИАН сообщал, что Лионель Месси заявил о желании вернуться в каталонскую "Барселону", ставшую для него вторым домом.

Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывалась в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.

В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.

На данный момент Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов - в этом турнире на его счету 3 гола.

Автор: Владимир Медяник