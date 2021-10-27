Награда не достанется ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду.

В воскресенье, 24 октября, официально завершилось голосование за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

В сети появился снимок, на котором показаны окончательные результаты голосования за награду лучшему футболисту мира, сообщает Sport.es.

Читайте такжеПроститутка-трансвестит ограбила звездного футболиста ПСЖЕсли эта информация является достоверной, то "Золотой мяч" по итогам 2021 года достанется нападающему сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски. Поляк набрал 627 голосов. Вторым по результатам голосования оказался форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, а замкнул тройку французский голеадор мадридского "Реала" Карим Бензема.

В топ-10 по результатам голосования попали Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Жоржиньо ("Челси"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Н'Голо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Ранее букмекеры назвали главных фаворитов на завоевание "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в футболе.

"Золотой мяч": что нужно знать

Официально имя нового обладателя "Золотого мяча" будет объявлено на торжественной церемонии и в Париже 29 ноября.

В 2019 году приз выиграл Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. Награду получил английский нападающий Стэнли Мэтьюз.

Единственным вратарем в истории, который получил "Золотой мяч" является Лев Яшин (1963 год).

Награду "Золотой мяч" больше всего раз, шесть, получал Лионель Месси. Кроме того, аргентинец - единственный, кто получал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы.

Автор: Владимир Медяник