Ранее украинец играл за бельгийский клуб "Брюгге".

Украинский футболист Роман Яремчук перешел в другой клуб. Известно, что спортсмен также играет нападающим в составе сборной Украины.

Яремчук покинул бельгийский "Брюгге" и перешел в греческий гранд "Олимпиакос", который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"В недавно завершившемся сезоне он выступал за "Валенсию" на правах аренды из клуба "Брюгге", приняв участие в 29 матчах и забив четыре гола", - добавили на сайте "Олимпиакос". Видео дня

В футбольном клубе напомнили, что Роман Яремчук начал свою карьеру во львовских "Карпатах", после чего присоединился к молодежной академии киевского "Динамо". В первой команде "Динамо" он стал дебютантом после аренды в "Александрии", где провел 17 матчей и забил шесть голов.

Уже летом 2017 года подписал соглашение с бельгийским клубом "КАА Гент", где за четыре года провел 152 матча и забил 61 гол.

"Затем перешел в "Бенфику", где сыграл в 47 матчах и забил девять голов. Летом 2022 года присоединился к клубу "Брюгге", приняв участие в 32 матчах, забив шесть голов и отдав три голевые передачи", - подчеркнули в сообщении.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, футбольная команда "Полесье" дебютировала в футбольных еврокубках с поражения. Украинцы в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций уступили на выезде словенской "Олимпии".

Также сообщалось, что Украина проиграла свой первый матч на Олимпийских играх. Украинские футболисты уступили сборной Ирака в первом матче группового этапа на Олимпиаде-2024 со счетом 1:2.

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