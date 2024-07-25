В первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций украинский клуб уступил на выезде словенской "Олимпии".

Житомирское "Полесье" с поражения дебютировало в футбольных еврокубках. В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций подопечные Имада Ашура уступили на выезде словенской "Олимпии".

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. Украинцы огрызнулись несколькими опасными контратаками.

Впрочем, после перерыва преимущество хозяев таки конвертировалось в забитый гол - форвард Олимпии Рауль Флоруч вошел в штрафную Полесья и из-под защитника точно пробил в дальний угол.

Видео дня

А уже в добавленное время португальский легионер словенцев Диогу Пинту принял мяч в центре штрафной Полесья и вторым касанием установил окончательный счет матча - 2:0.

Добавим, что повторный поединок соперников будет номинально домашним для "Полесья" и состоится 1 августа в польском городе Гливице.

Последние новости футбола

Киевское "Динамо" разгромило сербский "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов. Сербские футболисты открыли счет, однако уже на 40-й минуте украинцы его сравняли. Наполненная опасными моментами игра завершилась со счетом 6:2.

Ранее главный тренер "Динамо" Александр Шовковский заявил, что клуб с огромным непониманием воспринял поездку соперников в Москву, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали им знаки солидарности.

Вас также могут заинтересовать новости: