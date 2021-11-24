Украинский клуб попытается отобрать у римлян второе место в группе.

Луганская "Заря" 25 ноября проведет выездной поединок 5-го тура группового этапа Лиги конференций против итальянской "Ромы". Игра состоится на арене "Стадио Олимпико" в Риме.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Рома - Заря.

Рома - Заря: где смотреть матч

В прямом эфире это противостояние покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе "Volia TV".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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Рома - Заря: перед матчем

Команды ранее встречались лишь однажды - этой осенью "Рома" разгромила "Зарю" во втором туре Лиги конференций.

Положение команд в группе С после четырех туров: "Буде-Глимт" - 8 очков, "Рома" - 7, "Заря" - 6, ЦСКА - 1.

Перед поединком с "Ромой" луганчане в рамках УПЛ сенсационно проиграли "Львову". А подопечные Жозе Моуринью в прошлом туре Серии А обыграли "Дженоа" Андрея Шевченко.

Обслуживать матч будет румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Автор: Артем Будрин