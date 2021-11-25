Луганский клуб сыграет важный матч Лиги конференций в Риме.

Луганская "Заря" 25 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций сыграет против "Ромы". Поединок пройдет в Риме на стадионе "Олимпико".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Рома - Заря.

Рома - Заря: где смотреть матч Лиги конференций

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч этих команд в Запорожье в рамках второго тура Лиги конференций завершился разгромной победой римлян со счетом 3:0. Голами в том поединке отличились Эль-Шаарави и дублем Абрахам.

Рома - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций

Встречу "Ромы" и "Зари" обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Лига конференций, групповой этап, 5-й тур

Рома - Заря

Онлайн-трансляция матча

Луганская "Заря" накануне встречи опробовала газон "Стадио Олимпико".

Перед матчем пятого тура группового этапа ЛК "Заря" занимает третье место в турнирной таблице с 6 баллами в активе. "Рома" идет на второй строчке с 7 очками. И "Заре", и "Роме" нужно выигрывать в этом противостоянии, чтобы выйти в плей-офф турнира, поэтому зрителей ждет огненный поединок.

Лидирует в квартете норвежский "Буде-Глимт", в активе которого 8 очков. Последнее место занимает ЦСКА София с одним баллом. Если в пятом туре болгарский клуб сможет не проиграть "Буде-Глимту", то у "Зари" будут шансы попасть в плей-офф, даже если луганчане проиграют "Роме". Но тогда подопечным Виктора Скрипника нужно будет в заключительном туре выиграть у "Буде-Глимта" на своем поле.

Стоит отметить, что в матче против "Зари" римскому клубу не смогут помочь сразу три игрока основного состава - Кристанте, Спинаццола и Калафьори. "Заря" к матчу в Риме подходит в боевом составе.

Слова перед матчем

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо:

"Если мы обыграем "Зарю", мы останемся в игре. Если мы проиграем - вылетим. Ничья оставляет судьбу на последний тур. Для нас матч с "Зарей" - это финал. Сложно играть в Серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь. Мы потеряли всех левых защитников. В связи с этой неприятной ситуацией мы разработали другую схему, но состав не подходит для такой игры. Игроки будут вынуждены адаптироваться. Мы будем искать баланс и сыграем с Верету. Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против "Зари".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Силу "Ромы" мы ощутили еще во время игры в Запорожье. Конечно, явный фаворит - это наш соперник, но если посмотреть на турнирную таблицу, то она нам придает смелости. Но было бы даже не честно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат. Но для этого нам нужно "прыгнуть выше головы". Мне кажется, что моей команде это по силам.

Будут играть сильнейшие, уставших, я уверен, нет. На прекрасном стадионе, с квалифицированной командой и адскими болельщиками играть в наслаждение, это мечта каждого не только молодого, но и опытного игрока. Мы гордимся своим пребыванием здесь и с нетерпением ждем поединка. Постараемся достойно представить и "Зарю" Луганск, и Украину".

Автор: Антон Дударь