Луганский клуб сыграет в Риме против команды Жозе Моуринью.

25 ноября состоится поединок предпоследнего тура группового раунда Лиги конференций между римской "Ромой" и луганской "Зарей".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Рома - Заря.

Букмекеры назвали хозяев поля явными фаворитами противостояния. На победу "Ромы" дается коэффициент 1,17, на ничью - 7,50, а на триумф "Зари" - 15,00.

На то, что "Заря" не проиграет на выезде, можно сделать ставку с коэффициентом 5,10, а на то, что "Рома" не проиграет дома - 1,01.

Рома - Заря: перед матчем

Игра начнется 25 ноября в 22:00 в Риме на арене "Стадио Олимпико". Команды ранее встречались лишь однажды - этой осенью "Рома" разгромила "Зарю" во втором туре Лиги конференций.

Положение команд в группе С после четырех туров: "Буде-Глимт" - 8 очков, "Рома" - 7, "Заря" - 6, ЦСКА - 1.

Перед поединком с "Ромой" луганчане в рамках УПЛ сенсационно проиграли "Львову". А подопечные Жозе Моуринью в прошлом туре Серии А обыграли "Дженоа" Андрея Шевченко.

Обслуживать матч будет румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Автор: Артем Будрин