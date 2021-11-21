"Дженоа" уступил "Роме", дважды пропустив в конце матча.

Андрей Шевченко дебютировал в качестве главного тренера "Дженоа", который возглавил 7 ноября. В рамках 13-го тура Серии А "Дженоа" принимал "Рому" Жозе Моуринью.

Тренерский дебют Шевченко на клубном уровне получился неудачным - "Дженоа" за весь матч удалось нанести лишь один удар по воротам соперника, на 82-й минуте "Рома" воплотила свое преимущество в забитый мяч, а в компенсированное время забила еще раз. Дубль оформил Феликс Афена-Гьян.

После 13 туров у "Дженоа" лишь 9 очков, в турнирной таблице Серии А команда идет в зоне вылета - на 18-й позиции. "Рома" набрала 22 очка и поднялась на пятую позицию.

"Дженоа" - "Рома" - 0:2

Голы: Афена-Гьян, 82, 90+4

"Дженоа": Сиригу, Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Мазьелло, Сабелли (Гильоне, 84), Ровелла, Бадель (Гальдамес, 90), Стураро (Букса, 90), Камбиассо, Пандев (Эрнани, 63), Экубан

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбулла (Смоллинг, 87), Ибаньес, Эль Шаарави, Пеллегрини (Бове, 90+3), Верету, Мхитарян, Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам

Видеообзор матча

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Андрей Шевченко: приход в "Дженоа"

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Сообщалось, кто вошел в тренерский штаб украинца.

После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Шевченко объяснил, почему не сможет зимой подписать в "Дженоа" игроков сборной Украины.

Автор: Антон Дударь