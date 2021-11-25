Римляне громят украинскую команду.

Луганская "Заря" в 5-м туре группового этапа Лиги конференций играет на выезде против итальянской "Ромы".

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Рома - Заря.

Счет в поединке был открыт на 15-й минуте - Карлес Перес забил Дмитрию Мацапуре. На 33-й минуте Николо Дзаньоло удвоил преимущество хозяев поля. На 46-й минуте Абрахам забил еще один гол римлян.

На этот момент "Рома" выигрывает со счетом 3:0.

На 41-й минуте хавбек "Ромы" Джордан Верету не забил пенальти - удар парировал вратарь "Зари" Мацапура.

Видео первого гола

Видео второго гола

Видео третьего гола

Автор: Артем Будрин