Карлес Перес (слева) забил после паса Эль-Шаарави / фото REUTERS
Луганская "Заря" в 5-м туре группового этапа Лиги конференций играет на выезде против итальянской "Ромы".
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Рома - Заря.
Счет в поединке был открыт на 15-й минуте - Карлес Перес забил Дмитрию Мацапуре. На 33-й минуте Николо Дзаньоло удвоил преимущество хозяев поля. На 46-й минуте Абрахам забил еще один гол римлян.
На этот момент "Рома" выигрывает со счетом 3:0.
На 41-й минуте хавбек "Ромы" Джордан Верету не забил пенальти - удар парировал вратарь "Зари" Мацапура.
Видео первого гола
Видео второго гола
Видео третьего гола